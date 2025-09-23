سعود بن مشعل يؤدي صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة في جامع الملك سلمان بجدة

انفاذًا لتوجيه ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ الملك سلمان بن عبدالعزيز، أدى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز صلاة الغائب على ⁧‫مفتي عام المملكة‬⁩ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ (يرحمه الله) في جامع الملك سلمان بجدة.