سعود بن مشعل يؤدي صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة في جامع الملك سلمان بجدة

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٣٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

انفاذًا لتوجيه ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ الملك سلمان بن عبدالعزيز، أدى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز صلاة الغائب على ⁧‫مفتي عام المملكة‬⁩ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ (يرحمه الله) في جامع الملك سلمان بجدة.

