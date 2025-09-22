Icon

سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة الشرقية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة.

وقال أمير المنطقة الشرقية: “إن اليوم الوطني ذكرى خالدة نحتفل بها كل عام، نستحضر فيها قيم التلاحم والإيمان الصادق التي غرسها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – الذي وحّد هذا الكيان العظيم، وأرسى قواعده على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليبقى وطننا شامخاً عزيزاً على مر العصور”.

نقلة نوعية في مسارات التنمية

وأضاف: “أن هذا اليوم المبارك يربط الماضي التليد بالحاضر الزاهر، ويبعث في نفوس أبناء الوطن العزم المتجدد والطموح الكبير لمواصلة مسيرة النهضة والبناء ، فالوطن يعيش ولله الحمد مرحلة تاريخية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، حيث نشهد نقلة نوعية في مسارات التنمية، وإنجازات متسارعة ومشروعات كبرى ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يحقق مستقبلاً مشرقاً يليق بمكانة المملكة ويترجم طموحات أبنائها.

وتابع أن ما تشهده مناطق المملكة عامة، والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص، من مشروعات استراتيجية وخطط تنموية طموحة يعزز مكانتها كإحدى أقوى الاقتصاديات العالمية، ووجهة جاذبة للاستثمارات والفعاليات النوعية.

وفي الختام دعا سموه المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

