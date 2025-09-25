Icon

سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم
المواطن - فريق التحرير

قال برنامج سكني إن وزارة البلديات والإسكان تلتزم باستمرارية إيداع مبلغ الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل لجميع المستفيدين بإستثناء القسط الأول يتم إيداعه بعد السداد أيًا كان التاريخ.

وتابع سكني عبر منصة إكس: نود التنويه بأهمية سداد الاقساط حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة الممولة.

وأضاف: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

