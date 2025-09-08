Icon

سكني يرد على استفسارات بشأن خدمة نقل المديونية

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٠ مساءً
سكني يرد على استفسارات بشأن خدمة نقل المديونية
المواطن - فريق التحرير

قال برنامج سكني إنه تم إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة، وسيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكن معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

