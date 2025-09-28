Icon

يتم تحويلها إلى الإسكان التنموي

سكني يوضح آلية التعامل مع طلبات مستفيدي الضمان

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٦ مساءً
سكني يوضح آلية التعامل مع طلبات مستفيدي الضمان
المواطن - فريق التحرير

قال برنامج سكني إنه يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” ومستحقًا، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد.

وتابع سكني عبر منصة إكس ردًا على استفسار في هذا الشأن: أنه يجب التسجيل في أحد الجمعيات الخيرية الشريكة للإسكان التنموي مع العلم أنه يتطلب الموافقة من قبل الجهة الممولة لتتمكن من الاستفادة من التمويل المدعوم.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

