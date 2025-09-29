سلمان الدوسري: المحتوى الهابط يتعارض مع القيم وتم وضع محددات واضحة للمخالفات

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم الاثنين، أن المحتوى الهابط يتعارض مع القيم وتم وضع محددات واضحة للمخالفات، موضحًا أن أفضل عقوبة لأصحاب المحتوى الهابط تأتي برفض متابعتهم.

المحتوى السلبي قليل جدًا

وأضاف الدوسري، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم، أن المحتوى السلبي قليل جدًا ولا يتجاوز 1% مقابل المحتوى الإيجابي.

وشدد وزير الإعلام، على أهمية تفعيل الرقابة الأبوية كضرورة لحماية الأطفال من أي ثغرات في الألعاب أو أي محتوى رقمي.

مخالفات جسيمة في محتوى روبلكس

ولفت سلمان الدوسري إلى أن هيئة تنظيم الإعلام رصدت مخالفات جسيمة في محتوى “روبلكس” نتج عنها حجب أكثر من 300 ألف لعبة مخالفة وحذف المحادثات الصوتية والكتابية.