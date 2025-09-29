سلمان الدوسري: المحتوى الهابط يتعارض مع القيم وتم وضع محددات واضحة للمخالفات ماجد الحقيل: إطلاق برامج لدعم الإسر المحدودة بتوجيه ولي العهد رئيس هيئة العقار: لا احتكار في سوق الإيجار.. والقطاع قلب نابض في اقتصادنا الوطني ماجد الحقيل: توجيهات ولي العهد بشأن العقار تستهدف إعادة التوازن العقاري وزير الإعلام: السعودية تمضي في مسيرة تحول تاريخي تمكنها القيادة ويساهم فيها المواطن برعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 بالرياض الضوابط والشروط المطلوبة للحصول على دعم سكني أمير الشرقية يستقبل قائد المنطقة بمناسبة تكليفه السعودية تستضيف الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.. غدًا الانتهاء من تركيب لوحات طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في المدينة المنورة
أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم الاثنين، أن المحتوى الهابط يتعارض مع القيم وتم وضع محددات واضحة للمخالفات، موضحًا أن أفضل عقوبة لأصحاب المحتوى الهابط تأتي برفض متابعتهم.
وأضاف الدوسري، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم، أن المحتوى السلبي قليل جدًا ولا يتجاوز 1% مقابل المحتوى الإيجابي.
وشدد وزير الإعلام، على أهمية تفعيل الرقابة الأبوية كضرورة لحماية الأطفال من أي ثغرات في الألعاب أو أي محتوى رقمي.
ولفت سلمان الدوسري إلى أن هيئة تنظيم الإعلام رصدت مخالفات جسيمة في محتوى “روبلكس” نتج عنها حجب أكثر من 300 ألف لعبة مخالفة وحذف المحادثات الصوتية والكتابية.
