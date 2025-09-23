الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين سلمان للإغاثة يدشّن المشروع التطوعي العام للمرأة والطفل في عدن موجة غبار تحجب الرؤية على طريق الحرمين بجدة لقطات توثق قوة عصف الأمطار جنوب مكة المكرمة الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس الفرنسي يعاتبه هاتفيًا أهالي جازان يرسمون أفراحهم ابتهاجًا بيوم الوطن الصحة العالمية تحذر من خطر ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه صورة مؤثرة .. مفتي المملكة يجيب على الأسئلة على فراش المرض برج الطوية بالجبيل.. حكاية حصن صامد منذ 100 عام
دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع التطوعي العام للمرأة والطفل في محافظة عدن، بمشاركة 4 متطوعين من مختلف التخصصات.
وقدّم الفريق التطوعي ضمن الحملة الدعم النفسي المتكامل للفئات الأكثر احتياجًا من خلال عقد جلسات استشارية فردية وجماعية، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجال الإرشاد والصحة النفسية، استفاد منها (64) فردًا من الأطفال وأولياء الأمور.
ويأتي ذلك ضمن البرامج والجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الوعي بالصحة النفسية، والوقاية من الآثار السلبية للأزمات، والمساهمة في بناء بيئة آمنة ومستقرة نفسيًا للفئات المتضررة في اليمن.