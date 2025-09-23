سلمان للإغاثة يدشّن المشروع التطوعي العام للمرأة والطفل في عدن

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع التطوعي العام للمرأة والطفل في محافظة عدن، بمشاركة 4 متطوعين من مختلف التخصصات.

وقدّم الفريق التطوعي ضمن الحملة الدعم النفسي المتكامل للفئات الأكثر احتياجًا من خلال عقد جلسات استشارية فردية وجماعية، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجال الإرشاد والصحة النفسية، استفاد منها (64) فردًا من الأطفال وأولياء الأمور.

ويأتي ذلك ضمن البرامج والجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الوعي بالصحة النفسية، والوقاية من الآثار السلبية للأزمات، والمساهمة في بناء بيئة آمنة ومستقرة نفسيًا للفئات المتضررة في اليمن.