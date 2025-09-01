سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في نيجيريا

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب للبالغين بولاية كانو في نيجيريا، المقام خلال الفترة من (15) وحتى (25) أغسطس (2025م)، بمشاركة (25) متطوعًا من الكوادر الطبية والتمريضية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة (33) عملية في مجال القسطرة، و(6) عمليات جراحية في مجال القلب المفتوح تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح التام.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.