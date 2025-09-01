سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في نيجيريا تنبيه من حالة مطرية غزيرة على منطقة مكة تستمر لأيام إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة بـ 3 مخالفين بعسير “زاتكا” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات جامعة الأميرة نورة تستحدث 6 برامج أكاديمية تخصصية هندي يكتشف أسرته الحقيقية بعد 30 عاماً من اختطافه وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن انطلاق موسم الصيد في السعودية لهذا العام سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم حملة للتبرع بالدم
نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب للبالغين بولاية كانو في نيجيريا، المقام خلال الفترة من (15) وحتى (25) أغسطس (2025م)، بمشاركة (25) متطوعًا من الكوادر الطبية والتمريضية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة (33) عملية في مجال القسطرة، و(6) عمليات جراحية في مجال القلب المفتوح تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح التام.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.