سلمان للإغاثة ينفّذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في تعز

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في محافظة تعز، المقام خلال الفترة من (5) وحتى (12) سبتمبر (2025م)، بمشاركة (27) متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة (60) عملية جراحية تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح التام.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج حول العالم.