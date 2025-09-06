سلمان للإغاثة يوزّع 1.300 سلة غذائية في ريف دمشق سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث ميكروفون مفتوح يورط زوكربيرغ أمام ترامب طيران ناس يحقق حلم 26 سوريًا من المرضى وذوي الاحتياجات لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالجامعة السعودية الإلكترونية بدر التركي يؤم المصلين في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام غدًا القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 206 كيلو قات في جازان توجيه بإقامة صلاة الخسوف عند مشاهدة خسوف القمر غدًا الأمم المتحدة تعتمد مقررًا سعوديًّا فرنسيًّا بشأن استئناف مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية القبض على شخص لترويجه 1,391 قرصًا ممنوعًا في عسير
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.300) سلة غذائية في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (1.300) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية في سوريا.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.