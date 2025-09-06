سلمان للإغاثة يوزّع 1.300 سلة غذائية في ريف دمشق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.300) سلة غذائية في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (1.300) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية في سوريا.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.