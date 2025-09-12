Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 357 سلة غذائية في بيروت

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٥ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 357 سلة غذائية في بيروت
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 357 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجًا في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 1.785 فردًا، ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في لبنان.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء المعمورة.

