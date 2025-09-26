سلمان للإغاثة يوقع برنامجًا لدعم مستشفيات الأطفال شمال سوريا

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا لدعم مستشفيات الأطفال في شمال سوريا بالأجهزة الطبية المتخصصة، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
ووقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات مرافق الرعاية الصحية الطارئة والأساسية عالية الجودة للأطفال في المناطق المتضررة، من خلال تزويد أقسام العناية المركزة للأطفال بثلاثة مستشفيات في حماة، وقسم لجراحة القلب للأطفال في حلب بالأجهزة الطبية المتخصصة، ليستفيد منه (844.778) فردًا.