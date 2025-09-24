سماء الأحساء تزدان بالألعاب النارية احتفاءً باليوم الوطني طرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة في منطقة مكة المكرمة تراجع أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في الجلسة السابقة الصندوق العقاري يُودع مليارًا و36 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة حتى المساء مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2025 ارتفاع أسعار النفط اليوم إلغاء رحلة من كل 10 رحلات اليوم في مطار بروكسل مسيرات القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل بمناسبة اليوم الوطني توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق
ازدانت سماء محافظة الأحساء مساء أمس، بعروض الألعاب النارية المُضيئة، بمناسبة اليوم الوطني الـ95، وسط أجواء تفاعلية مُبهجة.
وغطت الألعاب النارية بألوانها الزاهية وصورها وأشكالها المتنوعة سماء الأحساء، وشهد متنزه الملك عبدالله البيئي حضورًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين والزوّار لمتابعة هذه العروض.
وجاءت الفعالية ضمن برنامج فعاليات الأحساء للاحتفاء باليوم الوطني الـ95 تحت شعار “عزّنا بطبعنا”، التي تُنظّمها محافظة الأحساء، وهيئة تطوير الأحساء، وأمانة الأحساء، وجامعة الملك فيصل.