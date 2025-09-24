Icon

سماء الأحساء تزدان بالألعاب النارية احتفاءً باليوم الوطني Icon طرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة في منطقة مكة المكرمة Icon تراجع أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في الجلسة السابقة Icon الصندوق العقاري يُودع مليارًا و36 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني Icon أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة حتى المساء  Icon مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2025 Icon ارتفاع أسعار النفط اليوم Icon إلغاء رحلة من كل 10 رحلات اليوم في مطار بروكسل Icon مسيرات القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل بمناسبة اليوم الوطني Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سماء الأحساء تزدان بالألعاب النارية احتفاءً باليوم الوطني

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
سماء الأحساء تزدان بالألعاب النارية احتفاءً باليوم الوطني

مواضيع ذات علاقة

ازدانت سماء محافظة الأحساء مساء أمس، بعروض الألعاب النارية المُضيئة، بمناسبة اليوم الوطني الـ95، وسط أجواء تفاعلية مُبهجة.

وغطت الألعاب النارية بألوانها الزاهية وصورها وأشكالها المتنوعة سماء الأحساء، وشهد متنزه الملك عبدالله البيئي حضورًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين والزوّار لمتابعة هذه العروض.
وجاءت الفعالية ضمن برنامج فعاليات الأحساء للاحتفاء باليوم الوطني الـ95 تحت شعار “عزّنا بطبعنا”، التي تُنظّمها محافظة الأحساء، وهيئة تطوير الأحساء، وأمانة الأحساء، وجامعة الملك فيصل.

قد يهمّك أيضاً
وظيفة نسائية شاغرة بمراكز “عبور” في #الأحساء

وظيفة نسائية شاغرة بمراكز “عبور” في #الأحساء

مدينتان تسجلان الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية

مدينتان تسجلان الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

درجات الحرارة.. الأحساء الأعلى بـ46 مئوية والسودة الأدنى
السعودية اليوم

درجات الحرارة.. الأحساء الأعلى بـ46 مئوية والسودة...

السعودية اليوم