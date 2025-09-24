سماء الأحساء تزدان بالألعاب النارية احتفاءً باليوم الوطني

ازدانت سماء محافظة الأحساء مساء أمس، بعروض الألعاب النارية المُضيئة، بمناسبة اليوم الوطني الـ95، وسط أجواء تفاعلية مُبهجة.

وغطت الألعاب النارية بألوانها الزاهية وصورها وأشكالها المتنوعة سماء الأحساء، وشهد متنزه الملك عبدالله البيئي حضورًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين والزوّار لمتابعة هذه العروض.

وجاءت الفعالية ضمن برنامج فعاليات الأحساء للاحتفاء باليوم الوطني الـ95 تحت شعار “عزّنا بطبعنا”، التي تُنظّمها محافظة الأحساء، وهيئة تطوير الأحساء، وأمانة الأحساء، وجامعة الملك فيصل.