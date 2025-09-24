سوق الأسهم السعودية تقفز 5% مصرع 12 شخصًا على الأقل في كولكاتا الهندية بسبب الأمطار سماء الأحساء تزدان بالألعاب النارية احتفاءً باليوم الوطني طرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة في منطقة مكة المكرمة تراجع أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في الجلسة السابقة الصندوق العقاري يُودع مليارًا و36 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة حتى المساء مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2025 ارتفاع أسعار النفط اليوم إلغاء رحلة من كل 10 رحلات اليوم في مطار بروكسل
شهدت سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء قفزة قوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 5% متجاوزًا مستوى 11 ألف نقطة، مدعوماً بمكاسب استثنائية لأسهم البنوك الكبرى.
وسجلت أسهم مصرف الراجحي، والإنماء، والبنك الأهلي السعودي ارتفاعات بالحد الأقصى (10%) مع بداية الجلسة، لتقود موجة صعود جماعية في القطاع البنكي الذي يشكل ثقلاً كبيراً في المؤشر العام.