سوق الأسهم السعودية تقفز 5%

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

شهدت سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء قفزة قوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 5% متجاوزًا مستوى 11 ألف نقطة، مدعوماً بمكاسب استثنائية لأسهم البنوك الكبرى.

وسجلت أسهم مصرف الراجحي، والإنماء، والبنك الأهلي السعودي ارتفاعات بالحد الأقصى (10%) مع بداية الجلسة، لتقود موجة صعود جماعية في القطاع البنكي الذي يشكل ثقلاً كبيراً في المؤشر العام.

