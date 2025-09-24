سوق الأسهم السعودية تقفز 5%

شهدت سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء قفزة قوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 5% متجاوزًا مستوى 11 ألف نقطة، مدعوماً بمكاسب استثنائية لأسهم البنوك الكبرى.

وسجلت أسهم مصرف الراجحي، والإنماء، والبنك الأهلي السعودي ارتفاعات بالحد الأقصى (10%) مع بداية الجلسة، لتقود موجة صعود جماعية في القطاع البنكي الذي يشكل ثقلاً كبيراً في المؤشر العام.