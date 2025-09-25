Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. والمؤشر يتخطى 11550 نقطة

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. والمؤشر يتخطى 11550 نقطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد مكاسب قياسية بجلسة أمس، حيث ارتفع المؤشر “تاسي” بنسبة 1.11% بالمستهل.

وأضاف مؤشر تاسي نحو 130 نقطة عند مستوى 11553 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 1.8 مليار ريال.

قد يهمّك أيضاً
سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 12357 نقطة بتداولات 7 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 12357 نقطة بتداولات 7 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10999 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10999 نقطة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 43.4 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 87 شركة من إجمالي 261 شركة.

قفزة قوية

شهدت سوق الأسهم السعودية، أمس الأربعاء، قفزة قوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي “تاسي” عند الإغلاق بمقدار 550.03 نقطة تعادل 5.06% (أعلى وتيرة صعود يومية في 5 سنوات)، ليصل إلى مستوى 11426 نقطة لأول مرة في 4 أشهر، مدعوماً بمكاسب استثنائية لأسهم البنوك الكبرى، بعد أنباء عن توجه الجهات التنظيمية للسماح للأجانب بزيادة ملكيتهم في الشركات المحلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10808 نقاط
السوق

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى...

السوق
سوق الأسهم السعودية تقفز 5%
السعودية اليوم

سوق الأسهم السعودية تقفز 5%

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 550 نقطة بتداولات 14.4 مليار ريال
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 550 نقطة...

السوق