سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. والمؤشر يتخطى 11550 نقطة

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد مكاسب قياسية بجلسة أمس، حيث ارتفع المؤشر “تاسي” بنسبة 1.11% بالمستهل.

وأضاف مؤشر تاسي نحو 130 نقطة عند مستوى 11553 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 1.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 43.4 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 87 شركة من إجمالي 261 شركة.

قفزة قوية

شهدت سوق الأسهم السعودية، أمس الأربعاء، قفزة قوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي “تاسي” عند الإغلاق بمقدار 550.03 نقطة تعادل 5.06% (أعلى وتيرة صعود يومية في 5 سنوات)، ليصل إلى مستوى 11426 نقطة لأول مرة في 4 أشهر، مدعوماً بمكاسب استثنائية لأسهم البنوك الكبرى، بعد أنباء عن توجه الجهات التنظيمية للسماح للأجانب بزيادة ملكيتهم في الشركات المحلية.