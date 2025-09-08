Icon

Icon صندوق التنمية الزراعية يعتمد 473 مليون ريال قروضًا تمويلية Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ27 حيًا بمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة Icon إسبانيا تُعلن 9 إجراءات لوقف الإبادة في غزة Icon ضبط 4 مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بعسير Icon شواطئ جازان.. تجربة استثنائية في أحضان الطبيعة Icon القبض على مقيمين لترويجهما 17 كجم من الشبو بالرياض Icon احتراق سيارة كهربائية ومقتل 3 أشخاص في ألمانيا Icon لقاء روسي جديد لعلاج السرطان Icon وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم Icon

انخفاض عند مستوى 10497 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق بتداولات فيمتها 4.1 مليارات ريال

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٢ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق بتداولات فيمتها 4.1 مليارات ريال
المواطن - فريق التحرير

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار (96.92) نقطة، ليصل إلى مستوى (10497.05) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.1) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (260) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (55) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (198) شركة.
وكانت أسهم شركات لازوردي، وأماك، وعطاء، ووفرة، والدريس، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ثمار، والعقارية، والكابلات السعودية، والأسماك، والشرقية للتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.11%) و(9.97%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، ودرب السعودية، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وstc، والأهلي، وثمار هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بمقدار (179.38) نقطة، ليصل إلى مستوى (25345.91) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (43) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (6) ملايين سهم.

