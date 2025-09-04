سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10655.61 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (36.51) نقطة، ليصل إلى مستوى (10655.61) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.2) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، (153) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (123) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (117) شركة.

وكانت أسهم شركات ثمار، والأسماك، والأندلس، وسينومي ريتيل، وعناية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات محطة البناء، وطيبة، والأهلي ريت1، والموارد، والصناعات الكهربائية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.01%) و(5.66%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، ومحطات البناء، وأرامكو السعودية، وإس تي سي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (113.44) نقطة، ليصل إلى مستوى (25559.59) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (40) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (4) ملايين سهم.