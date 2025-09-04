سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10655.61 نقطة

هل يمكن شراء مدد خدمة في نظام التأمينات الاجتماعية؟ ترامب: بوتين وزيلينسكي غير مستعدين حالياً للتفاوض إطلاق أطلس السياحة الزراعية لتعزيز التنمية الريفية في السعودية انقطاع مفاجئ لخدمات جوجل ويوتيوب في تركيا ودول أوروبية وفاة وإصابة 38.. قطار يخرج عن مساره ويصطدم بمبنى في البرتغال ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس مشروع مسام ينزع 968 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع التجارة توضح الجهات المسموح لها بتأسيس الشركات غير الربحية الغذاء والدواء: إحالة مقيم في الدمام إلى النيابة العامة مركز “الغطاء النباتي” يجمع 80 طنًّا من البذور خلال 2025
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (36.51) نقطة، ليصل إلى مستوى (10655.61) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.2) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، (153) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (123) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (117) شركة.
وكانت أسهم شركات ثمار، والأسماك، والأندلس، وسينومي ريتيل، وعناية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات محطة البناء، وطيبة، والأهلي ريت1، والموارد، والصناعات الكهربائية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.01%) و(5.66%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، ومحطات البناء، وأرامكو السعودية، وإس تي سي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (113.44) نقطة، ليصل إلى مستوى (25559.59) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (40) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (4) ملايين سهم.