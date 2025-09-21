سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10808 نقاط

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (27.99) نقطة، ليصل إلى مستوى (10808.68) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (4.7) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، (272) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (166) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (76) شركة.

وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، وأبو معطي، وميدغيلف للتأمين، وأنابيب الشرق، والعربية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات دار الأركان، والعقارية، وثمار، والخدمات الأرضية، والأهلي ريت1، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(5.84%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والكيميائية، وأنابيب، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وSTC، والإنماء، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (58.35) نقطة، ليصل إلى مستوى (25349.27) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (38) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (6) ملايين سهم.