عند مستوى 10667.44 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.3 مليارات ريال

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٧ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.3 مليارات ريال
المواطن - فريق التحرير

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (3.12) نقاط ليقفل عند مستوى (10667.44) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (4.3) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (200) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (66) شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (186) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدوائية، وتمكين، والكثيري، والمواساة، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، ومحطة البناء، والمتحدة للتأمين، والأندية الرياضية، وثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.49%) و(6.28%).

وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والأندية الرياضية، ومحطة البناء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات محطة البناء، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (290.85) نقطة ليقفل عند مستوى (25642.38) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (33) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة (5) ملايين سهم.

