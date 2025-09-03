Icon

بتداولات بلغت قيمتها 3.3 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10619.10 نقطة

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٠ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10619.10 نقطة
المواطن - فريق التحرير

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (48.34) نقطة، ليصل إلى مستوى (10619.10) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (3.3) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (160) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (136) شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (110) شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات ثمار، والبحر الأحمر، ومسار، وبترو رابغ، وعلم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات محطة البناء، والرياض ريت، والوطنية للتعليم، والعربي، وسابك للمغذيات الزراعية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.99%) و(3.84%).

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والأندية الرياضية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، ومحطة البناء، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (30.65) نقطة ليصل عند مستوى (25673.03) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (49) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة (7) ملايين سهم.

