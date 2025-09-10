سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10498.04 نقطة زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها هل يلزم إحضار صورة شخصية لتجديد الهوية الوطنية؟ تدشين أحدث مضخات الإنسولين للأطفال بمستشفى جازان العام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مشروعًا تعليميًا في المكلا السعودية تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية ثعبان يلدغ طفلاً داخل حضانة السعودية تستضيف مؤتمر الرابطة الدولية للمدَّعين العامين السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون بين إيران والوكالة الذرية
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (31.13) نقطة، ليصل إلى مستوى (10498.04) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.7) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، (232) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (54) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (200) شركة.
وكانت أسهم شركات رتال، وأماك، وملاذ للتأمين، وجدوى ريت السعودية، وبي اس اف، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات العبيكان للزجاج، وثمار، ومحطة البناء، ودار المعدات، وسناد القابضة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (2.94%) و(6.07%)، فيما كانت أسهم شركات الماجدية، وشمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الماجدية، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، واس تي سي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (124.41) نقطة، ليصل إلى مستوى (25075.25) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (25) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (5) ملايين سهم.