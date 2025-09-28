Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11229 نقطة

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٢٢ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11229 نقطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار (78.57) نقطة، ليصل إلى مستوى (11229.54) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، (255) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (125) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (118) شركة.

قد يهمّك أيضاً
احتساب نسبة التذبذب لسهم “التعاونية للتأمين” بسعر 124 ريالاً

احتساب نسبة التذبذب لسهم “التعاونية للتأمين” بسعر 124 ريالاً

الأسهم السعودية تغلق منخفضة لكن المؤشر فوق 11 ألف نقطة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة لكن المؤشر فوق 11 ألف نقطة

وكانت أسهم شركات تشب، وسينومي ريتيل، والعبيكان للزجاج، والعربية، وأنابيب الشرق، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سيسكو القابضة، وجدوى ريت السعودية، والراجحي، والتعمير، وسدافكو، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(3.35%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، والكيميائية، وأنابيب، والأندية للرياضة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسينومي ريتيل، والأهلي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (5.60) نقاط، ليصل إلى مستوى (25455.54) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (36) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (5) ملايين سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 550 نقطة بتداولات 14.4 مليار ريال
السوق

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 550 نقطة...

السوق
سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. والمؤشر يتخطى 11550 نقطة
السوق

سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. والمؤشر يتخطى...

السوق
سوق الأسهم السعودية تقفز 5%
السعودية اليوم

سوق الأسهم السعودية تقفز 5%

السعودية اليوم