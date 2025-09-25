سوق الأسهم السعودي يغلق منخفضًا 118 نقطة بتداولات 14.9 مليار ريال

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (118.34) نقطة، ليصل إلى مستوى (11308.11) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (14.9) مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، (529) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (88) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (166) شركة.

وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وبروج للتأمين، ودراية، ودار الأركان، ومكة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ينساب، وعلم، والتعمير، والإنماء، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.38%) و(5.50%)، فيما كانت أسهم شركات الأهلي، وأمريكانا، والإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وSTC، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (146.96) نقطة، ليصل إلى مستوى (25461.14) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (35) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (5) ملايين سهم.