سوق السينما بالسعودية يشهد تسجيل أرقام قياسية تواكب كبرى الأسواق العالمية

أقيمت مساء أمس ، جلسة حوارية بعنوان “رأس المال العالمي، المستقبل الإبداعي” ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

واستهلت الجلسة باستعراض إمكانات قطاع السينما في المملكة، الذي يشهد طفرة هائلة منذ الفسح لدور السينما قبل سنوات قليلة، حيث بدأ في تسجيل أرقام قياسية تواكب كبرى الأسواق العالمية، مستشهدةً بالإنشاءات المتطورة المتصلة بتهيئة البنية التحتية، وما تشمله من افتتاح العديد من دور العرض والمرافق الثقافية.

يُذكر أن مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة خلال الفترة (29 – 30 سبتمبر) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، يعكس ما يشهده القطاع الثقافي السعودي من نموٍّ متسارع في الاستثمار الثقافي والصناعات الإبداعية.