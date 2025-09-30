سوق السينما بالسعودية يشهد تسجيل أرقام قياسية تواكب كبرى الأسواق العالمية

معدل البطالة بين السعوديين يسجل 6.8% بالربع الثاني الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي تتضمن 20 بندًا.. ماذا تعرف عن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة؟ توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق إطلاق منصة موحدة تضم رزنامة الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية في قطر لعامي 2025–2026 الداخلية تطلق برنامج الإنتربول العالمي لتعزيز الأمن البيولوجي السعودية تبرز جهودها لسد فجوات العصر الذكي خلال اجتماعات G20 المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن
أقيمت مساء أمس ، جلسة حوارية بعنوان “رأس المال العالمي، المستقبل الإبداعي” ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
واستهلت الجلسة باستعراض إمكانات قطاع السينما في المملكة، الذي يشهد طفرة هائلة منذ الفسح لدور السينما قبل سنوات قليلة، حيث بدأ في تسجيل أرقام قياسية تواكب كبرى الأسواق العالمية، مستشهدةً بالإنشاءات المتطورة المتصلة بتهيئة البنية التحتية، وما تشمله من افتتاح العديد من دور العرض والمرافق الثقافية.
يُذكر أن مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة خلال الفترة (29 – 30 سبتمبر) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، يعكس ما يشهده القطاع الثقافي السعودي من نموٍّ متسارع في الاستثمار الثقافي والصناعات الإبداعية.