شاعر الراية يعود في موسمه الرابع عبر شاشة السعودية

اطلقت قناة السعودية الموسم الرابع من البرنامج الشعري الأبرز شاعر الراية، والذي يأتي امتدادًا لثلاثة مواسم ناجحة رسّخت مكانته كأحد أهم المنصات الداعمة للشعر الشعبي والمواهب الشابة في المملكة والخليج والوطن العربي.

ويمثل الموسم الجديد عبر حلقاته التي يتنافس من خلالها شعراء شباب على نيل لقب شاعر الراية، وسط متابعة جماهيرية متنامية تؤكد حضور الشعر الشعبي في الوجدان، ومكانة البرنامج كجسر يصل الشعراء بالجمهور.

وقد حقق البرنامج عبر مواسمه الثلاث حضورًا خاصًا حين ارتبط بشخصية صاحب الفكرة ومهندس الكلمة الأمير بدر بن عبدالمحسن – رحمه الله – الذي ترك أثرًا خالدًا في مسيرة الشعر والإبداع.

وقدّم الموسم الماضي منافسة بين ثلاثين شاعرًا، في أجواءٍ مستوحاة من الإرث السعودي طبيعةً وتقاليدًا، ليبرهنوا على ثراء المشهد الادبي السعودي والخليجي.

تعود النسخة الرابعة للبرنامج، بروح أوسع، وبحضور ابداعي ممتد، يفتح الباب أمام مزيد من المواهب، وبإقبال متزايد من الشعراء الشباب الطامحين لإثبات موهبتهم أمام لجنة متخصصة تمزج بين الدقة الفنية والذائقة الشعرية.

بهذا، تتجدد مواعيد الشعر والجمال في شاعر الراية، حيث تلتقي القوافي لتكتب فصولًا جديدة من الإبداع، وترسم لوحة تحتفي بالموهبة والكلمة الشعبية الأصيلة.

هكذا، سيكون الجمهور على موعد مع هوية أجمل وفكرة ملهمة، وليالٍ يتجدد فيها وهج الادب الشعبي، حيث تلتقي القوافي في الرياض الجميلة، مدينة الشعر والفن، ليُتوَّج شاعر جديد براية الإبداع..