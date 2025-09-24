شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب المدينة المنورة

النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع أمير الرياض يعزّي في وفاة مفتي المملكة الفتح إلى دور الـ16 بكأس الملك بالفوز على الجبلين الذهب والفضة يتراجعان بالأسواق العالمية “أوراكل” تعتزم بيع سندات بقيمة 15 مليار دولار وظائف شاغرة في شركة بترورابغ السعودية وقطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا لسوريا بقيمة 89 مليون دولار تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 95 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف لقطات توثق تساقط البرد بأحجام كبيرة في حي الجعرانة
وثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول جنوب المدينة المنورة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
سيول جنوب #المدينه_المنورة pic.twitter.com/dk7idkfysIقد يهمّك أيضاً
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) September 24, 2025
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقتي جازان و المدينة المنورة تصل إلى غزيرة على مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تكون خفيفة على مناطق الرياض، القصيم ، حائل، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية ونجران.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربيه بسرعة 25-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط والجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.
سيول سميرا غرب اليتمة جنوب المدينة_المنورة pic.twitter.com/lgwntQW5KL
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) September 24, 2025