شاهد.. الأمطار وجداول المياه ترسم لوحة بديعة في وادي تربة

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات ومشاهد من وادي تربة بعد هطول الأمطار الغزيرة وتكون الأودية وجداول المياه، في مشهد بديع يعكس إبداع صنع الخالق عز وجل.

وأظهر المقطع، مشاهد رائعة الجمال لجريان المياه وتكون جداول المياه، وإنبات الأعشاب والأشجار، في وادي تربة، بعد هطول أمطار الخير.

توقعات حالة الطقس:

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، والرياض والمدينة المنورة.

