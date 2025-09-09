شاهد.. الأمطار وجداول المياه ترسم لوحة بديعة في وادي تربة

قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي ضد قيادات حماس في الدوحة بامر الملك سلمان وتوجيه ولي العهد.. تسليم وسام الملك عبدالعزيز للمواطن ماهر الدلبحي إيداع دعم حساب المواطن خلال ساعات القبض على مواطن بعسير لترويجه القات المخدر إنقاذ غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية بمحمية جزر فرسان السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا لقطات توثق هطول الأمطار وجريان السويل بشرورة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس طاجيكستان فيصل بن فرحان يصل إلى تونس في زيارة رسمية
وثق مقطع فيديو متداول، لقطات ومشاهد من وادي تربة بعد هطول الأمطار الغزيرة وتكون الأودية وجداول المياه، في مشهد بديع يعكس إبداع صنع الخالق عز وجل.
وأظهر المقطع، مشاهد رائعة الجمال لجريان المياه وتكون جداول المياه، وإنبات الأعشاب والأشجار، في وادي تربة، بعد هطول أمطار الخير.
وادي تربة _ السد الجوفي https://t.co/LeJQfXeYoj pic.twitter.com/7TRJSNbZsj
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) September 9, 2025
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، والرياض والمدينة المنورة.