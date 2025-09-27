شاهد.. الإبل تستمتع بالسيول والأمطار جنوب الطائف

وثق مقطع فيديو متداول، مجموعة من الإبل تستمتع بالأجواء والأمطار والسيول جنوب الطائف في منطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

وأظهر المقطع، مجموعة من الإبل وسط سيول جارية في جنوب الطائف، بعد الحالة المطرية على المحافظة خلال الساعات الماضية.

📍 الإبل مسمتعه بالسيل

في السر جنوب #الطائف

الجمعة ٤ ربيع الآخر ١٤٤٧هـــ

26 سبتمبر 2025م

.

. pic.twitter.com/UWq6FfWm8p — طقس (@tqqs) September 26, 2025

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقة عسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق جازان، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، والفرصة مهيأة لتشكل السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الشمالية منها، كذلك على منطقتي الرياض والقصيم، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من جنوب غرب المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.