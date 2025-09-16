Icon

بعد هطول أمطار الخير على المنطقة

شاهد.. السيول تحاصر قطيعًا من الإبل بنجران

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد ولقطات لتدفق وجريان السيول شمال نجران، حيث حاصرت قطيعاً من الإبل بإحدى الحظائر.

وشهدت أحياء شمال نجران خلال الساعات الماضية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها الأودية.

توقعات حالة الطقس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير, ومتوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وشمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول مساءً جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

