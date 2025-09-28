Icon

يقلص زمن السفر عبر واد عميق من ساعتين إلى دقيقتين

شاهد.. الصين تفتتح أطول جسر في العالم

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٨ مساءً
شاهد.. الصين تفتتح أطول جسر في العالم
المواطن - فريق التحرير

افتتحت الصين، أطول جسر في العالم أمام حركة المرور، صباح اليوم الأحد، في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي البلاد، مما أدى إلى تقليص زمن السفر عبر واد عميق من ساعتين إلى دقيقتين فقط بعد 3 سنوات من البناء.

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن جسر وادي هواجيانغ الكبير يرتفع 625 مترا فوق نهر بيبان في التضاريس الجبلية بمقاطعة قويتشو، وهو أطول بنحو 9 مرات من جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو.

أطول جسر في العالم

ووفقا لسلطات مقاطعة قويتشو، أصبح المشروع، الذي يبلغ طول امتداده الرئيسي 1420 مترا، أطول جسر معلق بجسور جملونية فولاذية ذات امتداد طويل في تضاريس جبلية في العالم.

ويمتد الهيكل البالغ طوله 2890 مترا فوق وادي هواجيانغ الكبير، الذي يطلق عليه اسم “شق الأرض”، وهو أحدث إضافة إلى شبكة البنية التحتية سريعة التوسع لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى مر السنين، قامت قويتشو، واحدة من أقل المقاطعات نموا في الصين، ببناء أكثر من 30 ألف جسر في تضاريسها الجبلية، بما في ذلك 3 من أطول الجسور في العالم. وتعد المقاطعة موطنا لما يقرب من نصف أطول 100 جسر في العالم.

