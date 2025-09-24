Icon

وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية Icon شاهد.. جريان سيول اليتمة جنوب المدينة المنورة Icon ماكرون: إعلان نيويورك “حل الدولتين” هو الأساس لإنهاء حرب غزة Icon الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 550 نقطة بتداولات 14.4 مليار ريال Icon كارثة صحية بالعراق.. 42 حالة وفاة بالحمى النزفية Icon القمة العربية الإسلامية متعددة الأطراف مع ترامب: ضرورة إنهاء حرب غزة فورًا Icon 550 موقعًا للأشجار المعمّرة في المملكة.. هوية وطنية وتراث طبيعي Icon لقطات توثق الحالة المطرية الغزيرة على مكة المكرمة Icon السعودية والصين تعزّزان شراكتهما الإستراتيجية في الصناعة والتعدين Icon فيصل بن فرحان يشارك في اجتماع بشأن مستقبل غزة في نيويورك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد هطول أمطار  غزيرة على المنطقة

شاهد.. جريان سيول اليتمة جنوب المدينة المنورة

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٥ مساءً
شاهد.. جريان سيول اليتمة جنوب المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد ولقطات لجريان سيول اليتمة جنوب المدينة المنورة، بعد هطول أمطار  غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقتي جازان و المدينة المنورة تصل إلى غزيرة على مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تكون خفيفة على مناطق الرياض، القصيم ، حائل، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية ونجران.

قد يهمّك أيضاً
توقعات بهطول أمطار رعدية على المدينة وحائل والجوف والباحة وعسير

توقعات بهطول أمطار رعدية على المدينة وحائل والجوف والباحة وعسير

كملي بطولاتك.. انطلاق فعاليات التوعية بسرطان الثدي في المدينة المنورة

كملي بطولاتك.. انطلاق فعاليات التوعية بسرطان الثدي في المدينة المنورة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربيه بسرعة 25-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط والجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد