شاهد روعة منظر الشلالات والسيول شرق الريث

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد رائعة الجمال لمناظر الشلالات وتدفق السيول شرق الريث في منطقة جازان، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير، في حين تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.