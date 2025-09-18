شاهد روعة منظر الشلالات والسيول شرق الريث

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد رائعة الجمال لمناظر الشلالات وتدفق السيول شرق الريث في منطقة جازان، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.
روعة المنظر 😍👌
سيول وشلالات شرق الريث
بمنطقة #جازان
الأربعاء ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٧هـــ
17 سبتمبر 2025م
.
. pic.twitter.com/88Ngq1CKLVقد يهمّك أيضاً
— طقس (@tqqs) September 17, 2025
هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير، في حين تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة.
ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.