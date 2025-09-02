Icon

لحضور عرض عسكري تاريخي

شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٢ مساءً
شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح
المواطن - فريق التحرير

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى العاصمة الصينية بكين، على متن قطاره الرئاسي المصفح شديد الحماية والتأمين.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن كيم وصل إلى محطة قطار بكين، حيث كان في استقباله كبار المسؤولين الصينيين.

زعيم كوريا الشمالية يصل بكين

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) صورة للزعيم الكوري الشمالي وهو يبتسم مرتديًا بدلة سوداء وربطة عنق حمراء أثناء نزوله من القطار.

ومن المقرر أن يحضر كيم عرضًا عسكريًا يُقام في بكين يوم الأربعاء، إلى جانب نظيريه الصيني والروسي، في حدث يرى فيه مراقبون أنه قد يُظهر وحدة ثلاثية في مواجهة الولايات المتحدة.

ووفقًا لشبكة “بي بي سي”، فإن كيم غادر بيونغ يانغ يوم الإثنين، ليصل إلى بكين صباح الثلاثاء، وتُعد هذه أول مشاركة لزعيم كوري شمالي في عرض عسكري صيني منذ عام 1959.

يُذكر أن آخر زيارة قام بها كيم إلى بكين كانت في عام 2019، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية والصين.

 

