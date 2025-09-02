شاهد.. شاب سعودي ينقذ طفلاً ابتلغ قطعة بلاستيك في أبها

أمسية “التواصل الاستراتيجي” في قيصرية الكتاب لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بتهامة قحطان في عسير المرور لقائدي المركبات: التزموا سلوكيات القيادة الآمنة السعودية تعزي حكومة وشعب السودان في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي التجارة تتيح إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني 95 زلزال جديد بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان استشاري: تكرار التهابات الجيوب الأنفية يتطلب الجراحة دوريات المجاهدين تقبض على مخالفين لترويجهما المخدر بجازان سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.3 مليارات ريال موسم تمور البدائع.. جودة في المنتج وإنعاش للحركة الاقتصادية
بادر شاب سعودي لإنقاذ طفل ابتلغ قطعة بلاستيكية وتسببت في إصابته بحالة اختناق في أبها.
ووثق مقطع فيديو متداول، قيام شاب سعودي بإنقاذ طفل غص بقطعة بلاستيك كانت في فمه وكاد أن يموت بعدما أغمي عليه لكن لطف الله ثم تدخل الشاب الذي استخدم (مناورة هيمليك) في الضغط على البطن عدة مرات ساهمت في إنقاذ الطفل.
يذكر أن الحادثة وقعت في “أبها”، وتلقي الضوء على أهمية تعلم الإسعافات الأولية.
وعلق د. باسم البحراني استشاري طب الطوارئ بقوله إن مناورة هيمليك (Heimlich maneuver) هي إجراء إسعافي سريع يُستخدم لإنقاذ شخص يتعرض للاختناق بسبب انسداد مجرى الهواء بجسم غريب مثل قطعة طعام (غصة) من الإسعافات الأولية المهم أن يتعلمها الجميع
أبها:
شاب سعودي تمكن من إنقاذ طفل غص بقطعة بلاستيك كانت في فمه وكاد أن يموت بعدما أغمي عليه لكن لطف الله ثم تدخل الشاب الذي استخدم (مناورة هيمليك) في الضغط على البطن عدة مرات حتى خرجت القطعة واستطاع التنفس والوقوف من جديد ولله الحمد.
— Trendnews24 | ترند الأخبار (@trendnews_24) September 2, 2025
▪️ قف خلف المصاب
▪️ ضع ذراعيك حول خصره
▪️ أغلق قبضة يدك وضعها فوق السرة تحت عظم القص مباشرة
▪️ أمسك القبضة باليد الأخرى
▪️ قم بعمل ضغطات قوية و سريعة للداخل والأعلى كأنك تحاول رفعه للأعلى
▪️ استمر حتى يخرج الجسم الغريب أو يفقد المريض وعيه وحينها تبدأ الإنعاش القلبي الرئوي CPR
▪️ لا تُستخدم مناورة هيمليك
▪️ إعطاء 5 ضربات بين لوحي الكتف back blows
▪️ ثم تقلب الطفل و تقوم بإعطاء 5 ضغطات صدرية chest thrusts باستخدام إصبعين
▪️ تستمر في التناوب بين ضربات الظهر وضغطات الصدر
▪️ استمر حتى يخرج الجسم الغريب أو يفقد الطفل وعيه وحينها تبدأ الإنعاش القلبي الرئوي CPR