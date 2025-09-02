شاهد.. شاب سعودي ينقذ طفلاً ابتلغ قطعة بلاستيك في أبها

بادر شاب سعودي لإنقاذ طفل ابتلغ قطعة بلاستيكية وتسببت في إصابته بحالة اختناق في أبها.

ووثق مقطع فيديو متداول، قيام شاب سعودي بإنقاذ طفل غص بقطعة بلاستيك كانت في فمه وكاد أن يموت بعدما أغمي عليه لكن لطف الله ثم تدخل الشاب الذي استخدم (مناورة هيمليك) في الضغط على البطن عدة مرات ساهمت في إنقاذ الطفل.

أهمية تعلم الإسعافات الأولية

يذكر أن الحادثة وقعت في “أبها”، وتلقي الضوء على أهمية تعلم الإسعافات الأولية.

وعلق د. باسم البحراني استشاري طب الطوارئ بقوله إن مناورة هيمليك (Heimlich maneuver) هي إجراء إسعافي سريع يُستخدم لإنقاذ شخص يتعرض للاختناق بسبب انسداد مجرى الهواء بجسم غريب مثل قطعة طعام (غصة) من الإسعافات الأولية المهم أن يتعلمها الجميع

أولا: للبالغين و الأطفال فوق عمر سنة:

▪️ قف خلف المصاب

▪️ ضع ذراعيك حول خصره

▪️ أغلق قبضة يدك وضعها فوق السرة تحت عظم القص مباشرة

▪️ أمسك القبضة باليد الأخرى

▪️ قم بعمل ضغطات قوية و سريعة للداخل والأعلى كأنك تحاول رفعه للأعلى

▪️ استمر حتى يخرج الجسم الغريب أو يفقد المريض وعيه وحينها تبدأ الإنعاش القلبي الرئوي CPR

ثانيا: الأطفال تحت عمر سنة:

▪️ لا تُستخدم مناورة هيمليك

▪️ إعطاء 5 ضربات بين لوحي الكتف back blows

▪️ ثم تقلب الطفل و تقوم بإعطاء 5 ضغطات صدرية chest thrusts باستخدام إصبعين

▪️ تستمر في التناوب بين ضربات الظهر وضغطات الصدر

▪️ استمر حتى يخرج الجسم الغريب أو يفقد الطفل وعيه وحينها تبدأ الإنعاش القلبي الرئوي CPR