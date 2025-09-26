Icon

شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء أشخاص على حدث

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ مساءً
شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء أشخاص على حدث
المواطن - فريق التحرير

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي لاعتداء أشخاص على حدث في مكان عام، فإن الجهات الأمنية باشرت الواقعة في حينه.

وقال المتحدث الإعلامي عبر حساب الأمن العام على منصة إكس إنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية حيالها.

