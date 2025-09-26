شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء أشخاص على حدث

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي لاعتداء أشخاص على حدث في مكان عام، فإن الجهات الأمنية باشرت الواقعة في حينه.
وقال المتحدث الإعلامي عبر حساب الأمن العام على منصة إكس إنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية حيالها.