شرطة الرياض تقبض على 7 أشخاص اعتدوا على حدث

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٠ مساءً
شرطة الرياض تقبض على 7 أشخاص اعتدوا على حدث
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 7 أشخاص اعتدوا على حدث.

وبحسب الأمن العام على منصة إكس: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أنه إلحاقًا للبيان المعلن بشأن مباشرة واقعة اعتداء على حدث، فإنه تم القبض على 7 أشخاص وجرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

