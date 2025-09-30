القبض على مخالفين لتهريبهما 260 كيلو قات في جازان شرطة الرياض تقبض على 7 أشخاص اعتدوا على حدث ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك دون تصريح في تبوك خطوات إصدار شهادات الوفاة للأسر الحاضنة عبر أبشر انطلاق الملتقى العلمي عن الترجمة والذكاء الاصطناعي في سيئول شروط الاشتراك في جمعية GOSI آلية تقييم الأصول في حساب المواطن التوابل الحارة تساعد على كبح الشهية وخفض السعرات الحرارية مصر تطرح 6 قطع أراض متميزة في القاهرة على المستثمرين الولايات المتحدة على شفا شلل حكومي
أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 7 أشخاص اعتدوا على حدث.
وبحسب الأمن العام على منصة إكس: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أنه إلحاقًا للبيان المعلن بشأن مباشرة واقعة اعتداء على حدث، فإنه تم القبض على 7 أشخاص وجرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.