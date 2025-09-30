شرطة الرياض تقبض على 7 أشخاص اعتدوا على حدث

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 7 أشخاص اعتدوا على حدث.

وبحسب الأمن العام على منصة إكس: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أنه إلحاقًا للبيان المعلن بشأن مباشرة واقعة اعتداء على حدث، فإنه تم القبض على 7 أشخاص وجرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.