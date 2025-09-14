Icon

شرطة دبي تطيح بعصابة إجرامية تمتهن الاحتيال

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٢ مساءً
شرطة دبي تطيح بعصابة إجرامية تمتهن الاحتيال
المواطن - فريق التحرير

أطاحت السلطات الأمنية في الإمارات بتشكيل عصابي يمتهن الاحتيال، تنشئ شركات وهمية من أجل استغلالها لغرض تمرير وتحويل الأموال الناتجة عن عمليات مالية باستخدام بطاقات مصرفية مسروقة بطرق احتيالية.

وأوضحت شرطة دبي أن العصابة اعتمدت على تسجيل كيانات تجارية صورية لا وجود لها فعلياً في السوق، واستخدمتها لتضليل الجهات الرقابية والبنوك، وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة لإخفاء مصدر الأموال والاستفادة منها بطرق غير قانونية.

وعقب ذلك، كشفت شرطة دبي أساليبهم الاحتيالية لتضبط أفراد العصابة وتحيلهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأضافت أن العملية جاءت بعد جهود متابعة دقيقة ورصد متواصل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكدت شرطة دبي أن هذه الضبطية تعكس جاهزيتها للتصدي لجرائم الاحتيال المنظم، وتعزيز حماية المنظومة المالية والاقتصادية من أي ممارسات غير قانونية، داعية الأفراد والمؤسسات إلى رفع مستوى الوعي والتعاون عبر الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، عبر خدمة “عين الشرطة” أو مركز الاتصال 901.

 

