Icon

وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon الذهب يواصل الارتفاع لأعلى مستوى قياسي Icon أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الصناعة Icon تصاعد التوتر غرب ليبيا والجامعة العربية تعرب عن قلقها Icon مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية Icon مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري Icon مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير Icon شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

شركة جوجل تتجنب حكمًا قضائيًا بتقسيمها

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٦ صباحاً
شركة جوجل تتجنب حكمًا قضائيًا بتقسيمها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قضت محكمة أمريكية بفرض تغييرات واسعة على محرك البحث التابع لشركة “جوجل”، في إطار قضية احتكارية رفعتها وزارة العدل، لكنها رفضت في الوقت ذاته الطلب الحكومي بتفكيك الشركة.

وأوضح القاضي أميت ميهتا في حكم مطول أن ممارسات “جوجل” منحتها قوة احتكارية غير قانونية، مشيرًا إلى فرض قيود جديدة على أساليب توجيه حركة المرور نحو خدماتها.

قد يهمّك أيضاً
جوجل تفتتح مكتبها الجديد في الرياض

جوجل تفتتح مكتبها الجديد في الرياض

جوجل تُقدم دفعة تصحيحات و”ترقيعات” أمنية لأندرويد

جوجل تُقدم دفعة تصحيحات و”ترقيعات” أمنية لأندرويد

غير أن الحكم لم يشمل حظر الصفقات التي تبرمها الشركة لتأمين محركها كخيار افتراضي على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، التي تتجاوز قيمتها (26) مليار دولار سنويًا.

كما رفض القاضي طلب وزارة العدل بإجبار “جوجل” على بيع متصفح “كروم”، واعتبر أن مثل هذا الإجراء مبالغ فيه، لكنه ألزم الشركة بإتاحة بيانات البحث المتراكمة لمنافسيها من أجل تعزيز المنافسة في السوق الرقمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد