يستهدف إنتاج 20 غيغاواط ساعة سنويًا بحلول عام 2026

شركة صينية تستثمر 5.6 مليار دولار لإنشاء مصنع بطاريات في المغرب

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تستعد شركة “Gotion High-Tech” الصينية لإنشاء أول مصنع بطاريات “Gigafactory” بقارة أفريقيا في المغرب باستثمارات تصل إلى 5.6 مليار دولار.

وسيقام المصنع في مدينة القنيطرة شمال غرب المغرب، ويستهدف إنتاج 20 غيغاواط ساعة سنويًا بحلول عام 2026، مع خطط لزيادة القدرة الإنتاجية إلى 100 غيغاواط ساعة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 2300 فرصة عمل في المرحلة الأولى، على أن يصل عدد الوظائف إلى 10 آلاف وظيفة عبر مراحل المشروع المختلفة، وفق موقع “العمق” المغربي.

أعمال تحضيرية للمشروع

وقال خالد قلام، المدير المغربي لشركة “Gotion”، إن الأعمال التحضيرية للمشروع بدأت بالفعل، ومن المقرر بداية العمليات الإنتاجية في الربع الثالث من عام 2026.

وأوضح أن المصنع سينتج البطاريات والقطب الموجب والقطب السالب، مع التركيز على السوق الأوروبية كمحرك رئيسي للتصدير.

ويستهدف المشروع موردي السيارات الأوروبيين والمراكز الصناعية المحلية بالمغرب، حيث تعمل شركات كبرى مثل “رينو” و”ستيلانتيس”، إضافة إلى أسواق تخزين الطاقة في أفريقيا والشرق الأوسط، التي تتمتع بإمكانيات كبيرة للطاقة المتجددة بما فيها الشمسية، مع أكثر من 300 يوم مشمس سنويًا.

