شروط استحقاق الدعم السكني

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٦ صباحاً
شروط استحقاق الدعم السكني
المواطن - فريق التحرير

تفاعل برنامج سكني اليوم الخميس مع استفسارات بشأن شروط استحقاق الدعم السكني.

شروط استحقاق الدعم السكني

وأعاد برنامج سكني التذكير بأنه يمكن معرفة شروط الاستحقاق للدعم السكني، من خلال زيارة صفحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم عبر الرابط هنا.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

