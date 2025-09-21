Icon

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية
المواطن - فريق التحرير

أعاد برنامج سكني التذكير بشروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية.

وقال سكني عبر منصة إكس إن شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية منها أن يكون مواطن/ة سعودي/ة وكذلك أن يكون المسكن الأول للمواطن.

كما تشمل الضريبة شراء المسكن جاهز، وحدات تحت الانشاء، شراء بيت عظم مُصدرة له شهادة إتمام بناء ولا تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية على الأراضي أو البناء الذاتي.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

