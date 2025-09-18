Icon

بعد لقاء سموه بأولياء دم المجني عليه في ديوان الإمارة

شفاعة أمير الباحة تنقذ رقبة مواطن قبل يوم من تنفيذ القصاص

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٧ مساءً
شفاعة أمير الباحة تنقذ رقبة مواطن قبل يوم من تنفيذ القصاص
المواطن - فريق التحرير

بشفاعةٍ كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، صدر العفو عن أحد المواطنين المحكوم عليه بالقصاص، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المحدد لتنفيذ الحكم، بعد لقاء سموه بأولياء دم المجني عليه في ديوان الإمارة.

شفاعة أمير الباحة تُنقذ رقبة مواطن

وخلال الاستقبال، عبّر سموه عن شكره وتقديره لأولياء الدم على هذا الموقف الكريم، مؤكدًا أن العفو عند المقدرة من صفات المؤمنين، ومن شيم وأخلاق أهل الإسلام، وهو من عزائم الأمور التي يُثيب الله عليها ويرفع بها الدرجات.

وأشاد سموه بما أبدوه من روح التسامح، واصفًا موقفهم بالمشرف والإنساني الذي يجسد القيم النبيلة والتراحم الذي يتميز به مجتمعنا.

وأضاف سموه أن نهج القيادة الرشيدة -أيدها الله- يرسخ مبادئ العدل، ويدعو دائمًا إلى إصلاح ذات البين، ونشر ثقافة التسامح، وتعزيز التلاحم المجتمعي.
من جهتهم، عبّر ذوو المتوفى عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الباحة على شفاعته وسعيه الخيّر، مؤكدين أن تحكيم شرع الله والحرص على الصلح نهجٌ أصيلٌ قامت عليه هذه البلاد المباركة بقيادتها الحكيمة.

