شفاعة أمير الباحة تنقذ رقبة مواطن قبل يوم من تنفيذ القصاص

بشفاعةٍ كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، صدر العفو عن أحد المواطنين المحكوم عليه بالقصاص، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المحدد لتنفيذ الحكم، بعد لقاء سموه بأولياء دم المجني عليه في ديوان الإمارة.
وخلال الاستقبال، عبّر سموه عن شكره وتقديره لأولياء الدم على هذا الموقف الكريم، مؤكدًا أن العفو عند المقدرة من صفات المؤمنين، ومن شيم وأخلاق أهل الإسلام، وهو من عزائم الأمور التي يُثيب الله عليها ويرفع بها الدرجات.
وأشاد سموه بما أبدوه من روح التسامح، واصفًا موقفهم بالمشرف والإنساني الذي يجسد القيم النبيلة والتراحم الذي يتميز به مجتمعنا.
وأضاف سموه أن نهج القيادة الرشيدة -أيدها الله- يرسخ مبادئ العدل، ويدعو دائمًا إلى إصلاح ذات البين، ونشر ثقافة التسامح، وتعزيز التلاحم المجتمعي.
من جهتهم، عبّر ذوو المتوفى عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الباحة على شفاعته وسعيه الخيّر، مؤكدين أن تحكيم شرع الله والحرص على الصلح نهجٌ أصيلٌ قامت عليه هذه البلاد المباركة بقيادتها الحكيمة.
شفاعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور #حسام_بن_سعود_بن عبدالعزيز أمير منطقة #الباحة، تنقذ مواطناً من القصاص قبل يوم من موعد التنفيذ، وسموه يشيد بعفو أولياء الدم وموقفها الإنساني الكريم الذي يجسد قيم العفو والتسامح التي يحث عليها ديننا الحنيف.#إمارة_منطقة_الباحة pic.twitter.com/LKyAmYjWlQ
