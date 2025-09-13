Icon

Icon وزارة الدفاع تستعرض طائرات القوات الجوية المشاركة بفعاليات اليوم الوطني Icon المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4 خطوات للاشتراك Icon السعودية تدين الهجوم الإرهابي في باكستان Icon القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات جازان Icon حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لإثبات صحة عقد الإيجار Icon القبض على مقيم لترويجه الشبو المخدر بالمدينة المنورة Icon حياة الفهد تتعرض لجلطة ثانية وتخضع للتنفس الاصطناعي Icon تنبيه من حالة مطرية على مكة المكرمة تستمر لساعات Icon القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة بالشمالية Icon

أحد أبرز عناصر الجذب السياحي في منطقة تبوك

شواطئ أملج.. مناظر خلابة ومشروعات بلدية تعزز جودة الحياة

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٤ مساءً
شواطئ أملج.. مناظر خلابة ومشروعات بلدية تعزز جودة الحياة
المواطن - واس

تُعَدّ شواطئ محافظة أملج على ساحل البحر الأحمر من أجمل الوجهات السياحية في المملكة، إذ تمتاز بجمال طبيعي متفرّد يجمع الرمال البيضاء الناعمة والمياه الفيروزية الصافية، إلى جانب التضاريس الساحلية المتنوعة التي تمنح الزائر مشاهد متباينة بين تدرج ألوان البحر والشواطىء، جعلت أملج أحد أبرز عناصر الجذب السياحي في منطقة تبوك.

وتشهد هذه الشواطئ في مختلف المواسم إقبالًا واسعًا من الزوار والسياح، لا سيما مع تحسن الأجواء، ليجد المرتادون بيئة هادئة للاستجمام وممارسة الأنشطة البحرية، مثل السباحة والصيد بالسنارة، وأضافت المقاهي المطلة على البحر جزءًا من المشهد السياحي، إذ تقدم لروادها جلسات خارجية بإطلالات خلابة تُعزز من التجربة السياحية.

وفي إطار هذه الجاذبية، تعمل بلدية محافظة أملج على تطوير المرافق والخدمات المرتبطة بالشواطئ، من خلال تجهيز المتنزهات البحرية والواجهات الساحلية، مثل شاطئ الدقم السياحي والكورنيش الجنوبي، إضافة إلى الحدائق العامة والمماشي والمناطق الترفيهية، كما تُكثّف البلدية أعمال النظافة والصيانة بشكل مستمر، وتتابع الأنشطة التجارية لضمان جودة الخدمات المقدمة للزوار.

ولا تقتصر جهود البلدية على الجانب الخدمي فحسب، بل تشمل أيضًا المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار السياحي، بما يسهم في رفع جودة الحياة للسكان وتعزيز فرص العمل.

 

