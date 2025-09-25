صادرات السعودية غير النفطية تقفز 30.4% في يوليو إلى 33.7 مليار ريال

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية الشاملة إعادة التصدير بنسبة 30.4% في يوليو الماضي لتصل إلى نحو 33.716 مليار ريال، على أساس سنوي.

ارتفاع الصادرات غير البترولية

وارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 0.6% لتصل 19.02 مليار ريال في يوليو الماضي، مقابل الشهر المماثل من 2024.

فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 111.3% في يوليو الماضي، على أساس سنوي لتصل إلى نحو 14.69 مليار ريال، نتيجة لارتفاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 209.6% تمثل 43% من إجمالي إعادة التصدير.

وارتفع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 7.8% في يوليو الماضي، على أساس سنوي، إلى 102.38 مليار ريال، نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 0.7% إلى 68.66 مليار ريال.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 72.8% في يوليو 2024، إلى 67.1% في يوليو 2025.

انخفضت الواردات في شهر يوليو 2025 بنسبة 2.5% على أساس سنوي، إلى 75.53 مليار ريال.

وارتفع الفائض التجاري للمملكة بنسبة 53.4% إلى 26.85 مليار ريال في يوليو الماضي، مقابل نحو 17.506 مليار ريال في يوليو 2024.