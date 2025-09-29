صدور موافقة الملك سلمان على منح ميدالية الاستحقاق لـ 308 مواطنين ومواطنات لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات

صدرت موافقةُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 308 مواطنين ومواطنات لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات، وهم:

ناصر بن محمد بن عبدالله المظفر، عبدالعزيز بن محمد بن جمعان أبو هبشة، الرقيب/ فهد بن جار الله بن محمد المالكي، عايض بن قبلان بن شبيب السبيعي، الرقيب/ سلطان بن عايض بن ضواي المطيري، عبدالمحسن بن ناصر بن عبدالعزيز الجديد، عادل عبدالكريم محمد بخش، عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الحرير، العريف/ ممدوح بن صالح بن عبيد العنزي، يوسف بن إبراهيم بن يوسف الرشيد، جرمان بن محمد بن غربان الوادعي، الرقيب/ حسن بن فهد بن حسن أبو حسين، سلطان بن محمد بن دخيل السراني، الوكيل الرقيب/ منيف بن شويحط بن الباهي الرويلي، الرقيب/ سلطان بن فارس بن ملبس البارقي، يحيى بن دغشر بن محمد طوهري، فيصل بن علي بن مشرف العمري، مسعود بن عبدالله بن عوض العنزي، سعد بن سالم بن علي آل مطلق، حسن بن محمد بن هيازع البارقي، مشاري عبدالله علي هزازي، راشد بن فايز بن تركي السهلي، صالح بن أحمد بن عبدالعزيز الدريبي، الملازم أول فني/ سلطان بن محمد بن حمد السعد، معيض بن موسى بن أحمد الصلاحي، محمد عبدالرحمن إبراهيم الطيبان، الوكيل الرقيب/ حسن بن مساوي بن محمد حدادي، عبدالرحمن عباد بدر العتيبي، عثمان بن علي بن إبراهيم العضاض، صالح بن عبدالرحمن بن صالح النمر، فهد بن عبدالرحمن بن ناصر الشثري، خالد بن عبدالرحمن بن راشد الصفيان، العريف/ فهد بن صالح بن فهد العريفي، علي صالح عبدالرحمن السلامه، عبدالله بن عبدالرحمن بن سليمان الزيد، علي بن محمد بن علي كريري، راشد بن مدعث بن دغيم السهلي، الرقيب/ علي بن مبخوت بن علي الصيعري، الرقيب أول/ فهد بن سعد بن جزاء العتيبي، العقيد المهندس الركن/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصالح، محمد بن علي بن حسن الليثي، محمد بن عمر بن محمد العبلاني، بنيدر بن ناعم بن معيوف المطيري، رواف بن أنور بن عبدالإله خاشقي، عواد بن مالح بن عواد الربيعان الفهيقي، فيصل بن حسن بن أحمد مظفر، أنور بن معمر بن عميد السلمي، صالح بن علي بن صالح السيار، حسن بن هادي بن شرقي المعيدي، ظافر بن مقبل بن ضافر آل مقبل القرني، حسين بن معتوق حسين بو حليقة، عايض بن بدييع بن محمد الحارثي، عبدالله بن فهد بن محمد العبدالواحد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم المرشود، الرقيب/ ناصر بن سحلان بن مضحي الظفيري، محمد بن صالح بن عبدالله الباروت، ريان بن راشد بن عبيد آل حماد، مساعد بن سليمان بن عبدالله النجيبان، عثيمين بن خميس بن سعود العثيمين، أحمد بن نويفع بن قريميص الجهني، عبدالرحمن بن مبارك بن علي الراجح، علي بن أحمد بن يحي شناق عبدالرحمن بن عبدالواحد بن عبدالرحمن الدهيمي، محمد بن مبارك بن محمد المسردي، العقيد/ فنر بن أحمد بن برغش التمياط، أسامة بن عبدالله بن فهد الحيد، الرقيب أول/ ثاري بن مهل بن طحيمر الرشيدي، فايز بن منصور بن محمد السبيعي، عبدالله بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحفيتي، إبراهيم بن هلال بن دحيان الدحيان، العريف/ عبدالله بن غازي بن تركي الحبردي، عبدالسلام بن عبدالعزيز بن محمد النقيثان، عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم النغيثر، صالح بن محمد بن علي الدوهان، حسن بن هاشم بن بكر الهوسه، مريم بنت محمد بن علي معافا، لطفي بن عدنان بن لطفي خشيفاتي، مشعل بن سعيد بن محمد الرويبخ، عبدالحميد بن فزاع بن حميد المطيري، سلطان بن صلاح بن محمد مطبقاني، أحمد بن صالح بن رضي الحداد السيد، وكيل الرقيب/ عبدالله بن حامد بن عبدالله الزبيدي، طريخم بن مشاري بن جاسر البقمي، يوسف بن مصطفى بن محمد ديکان، فهد بن حسين بن حسن عشري، سلطان بن مبخوت بن علي الصعيري، محمد بن محي الدين بن عبدالقادر بخاري، سعيد بن أحمد بن عساف الخضير، حسين بن علوي بن علوي العلويات، الجندي الأول/ خالد بن إبراهيم بن محمد الهلالي، نايف بن سعد بن مناع العنزي، العريف/ ظافر بن حمد بن سعيد المنبهي، يعقوب بن يوسف بن علي العواد، ماجد بن هلال بن مساعد العتيبي، إبراهيم بن حمود بن إبراهيم الحمزة، رئيس الرقباء/ سالم بن سليمان بن عبدالله العمري، محمد بن عائض بن أحمد الشهري، أصيل بن عثمان بن محسن عركوك، عبدالرحمن بن مسفر بن طهيف الخنفري، الرقيب/ رواد بن عبدالله بن محمد آل ليف، رئيس الرقباء/ منصور بن عبدالله بن صالح الضويهر، النقيب/ عبدالله بن سليمان بن حمود القويعي، العريف/ فهد بن مناحي بن حمود العتيبي، الرقيب/ فهد عوض محمد الردادي، جابر بن عيد بن ربيع الحربي، عواد بن عايد بن عبيد الحازمي، مشعل بن مستور بن بتال المطيري، عبدالله بن حمود بن عبدالمحي الصاعدي، الرقيب أول/ إبراهيم بن شوعي بن موسى سفياني، عبدالعزيز بن عبدالله بن سعيد شغب أنور بن أحمد بن صالح بامفلح، محمد بن سليمان بن سليم العنزي، عيسى بن فريح بن شاهر الرفاعي، أحمد بن نايف بن عايد المحمدي، وائل بن عبدالرحمن بن محمد العوفي، خالد بن عبدالكريم بن سالم الحربي، عبدالرحمن بن عبدالله بن عوض الخيبري، عبدالحميد بن محمد سعيد الرفاعي، بدر بن صالح بن عبدالله الخليفي، غالب بن خالد بن محمد عمر، ياسين بن حمزه بن عثمان هوساوي، طاهر بن أحمد بن علي حكمي، اياس بن محمد بن عبدالعزيز أبوعباة، يعقوب بن محمد بن عبدالله العنزي، مهند بن عبدالرحيم بن يحي الزهراني، الرقيب أول/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله الزبيدي، علي بن ابن أحمد بن ابن منصور الصحبي، الطبيب/ حسن ابن محمد بن ابن أحمد الطويل، العريف/ عبيد بن عبدالله بن عبدل العامري، محمد بن جابر بن محمد عسيري، علي بن ناصر بن عيسى البشري، الرقيب/ عياد بن عامق بن نقيمش العنزي، عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن الخضيري، حسام بن صالح بن محمد المطلق، الملازم الأول/ سعود بن فهيد بن مساعد القرشي، سعد بن محمد بن عوض القرني، أحمد بن سعد بن حجي الفهيد، خالد بن سلطان بن فهد السويعي، عبدالعزيز بن صالح بن زامل الزامل، الرقيب أول/ مبارك بن سعد بن خليفه الرشدان، مهند بن خالد بن سعود الحليبي، محمد بن جاسم بن أحمد البيدي، باسم بن عبدالله بن علي الشهاب، أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد المحيش، عمر بن عبدالعزيز بن محمد البشير، فياض بن سند بن فياض العنزي، هاني بن صالح بن حسن المهناء، الوكيل رقيب/ هشام بن داود بن ذياب الخلف، الوكيل رقيب/ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله المرحوم، يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالله بو عامر، الرقيب/ عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن القعيمي، جميل بن موسى بن كاظم القطان، حجي بن علي بن أحمد العويشير، صلاح بن أحمد بن عبدالله الصفج، العريف/ محمد بن فهد بن فهد العبيد، حسين بن علي بن عبدالوهاب الحجي، زكريا بن موسى بن محمد المحيسن، الرقيب أول/ عبدالعزيز بن خليفه بن عبدالعزيز الفواز، علي بن عبدالوهاب بن يوسف الهلال، حسن بن علي بن حسين الفوز، الرقيب/ دخيل الله بن محمد بن خالد القحطاني، عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد المرشود، مرتضى بن عبدالله بن عيد الحبيب، فيصل بن فهد بن عبدالعزيز العامر، أيمن بن داخل بن منير المرعشى، عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الغريب، الرقيب/ علي بن عايض بن شايع العجمي، الوكيل رقيب/ محمد بن مصيبيح بن عويض العتيبي، حسين بن علي بن عبدالوهاب الخواجه، سلمان بن محمد بن حسين بوعبدل، عبدالله بن عبدالوهاب بن علي مومن، أحمد بن محمد بن أحمد الحسين، جاسم بن محمد بن حسين الموسى، يوسف بن أحمد بن عبدالعزيز الخلفان، إبراهيم بن محمد بن زيد اللبيدي، قاسم بن معتوق بن محمد الأحمد، منذر بن عبدالله بن علي السالم، إبراهيم بن خليل بن إبراهيم الحماد، سعد ابن فهد ابن سعد الهلال، علي بن حسن بن عيد الحبيب، محمد بن علي بن علي حمدي، لواء ركن دكتور/ محمد بن زيد بن محمد القحطاني، وسيم بن مصلح بن عايض الجعيد، عريف/ ريان بن علي بن محمد الزهراني، أيمن بن محمد بن أمين غشعري، مهدي بن موسم بن عبيدان الهذلي، بندر بن عثمان بن أحمد الزهراني، علي بن حسين بن علي العسيف، محمد بن عبدالهادي بن مبارك الدوسري، أحمد بن سعيد بن مضواح القحطاني، سلطان بن دخيل بن خلف الخمشي، حمد بن محمد بن حسن المطر، فيصل بن لافي بن مطلق المطيري، سعد بن عويد بن شجاع القحطاني، سلطان بن فضل بن عبدالعزيز البوعينين، أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز العائد، عبدالعزيز بن متعب بن مرضي الكويكبي، الوكيل الرقيب/ مشعل بن رجاء بن قاسم الحربي، صلاح بن زامل بن علي الشريف، أحمد بن رزق الله بن محمد السلمي، سراج بن محمد بن رشاد بياري، عبدالله بن منصور بن عبدالله اعظم، محمد بن سعيد بن محمد الزير، فهد بن كريم بن خويتم العنزي، فيصل بن فهد بن رابح السلمي، سعد بن عبدالله بن ساير الشمري، المقدم/ فهد بن حسن بن غرم الله القشيري، الجندي أول/ محمد بن خالد بن مد الله الكويران، أحمد بن حسن بن أحمد الزهراني، عبدالله بن أحمد بن عبدالله الوهيبي، نسرين بنت أمين بن صالح حسين، وفاء بنت عمر بن محمد ثمر، الوكيل الرقيب/ عبدالله بن سراج بن محمد المالكي، عبدالله بن حسين بن عبدالله الهبدان، محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الأحمد، الرئيس رقباء/ عبدالله بن عايد بن ساري المالكي، الرقيب/ فهد بن حسين بن علي الهزاعي، العقيد ركن/ عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد بن حسن، عزان بن محمد بن صالح المقبول، عبدالرحمن بن إبراهيم بن عاتق الحجيلي، شيماء بنت محمد بن إسماعيل فيراء، عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز السلمان، عبدالعزيز بن فايز بن عبدالرحمن الدوسري، خالد بن جمال بن حمد الدرع، الدكتور/ مهند بن علي بن عايض القرني، فرح بنت عماد بن عبدالغني ناضرين، العريف المتقاعد/ دهام بن جابر بن دهام العنزي، عبدالرحمن بن سلمان بن جلوي العنزي، صفوق بن حمدي بن شعف الشمري، النقيب طيار/ إبراهيم بن عبدالله إبراهيم التريكي، عبدالعزيز بن أنور بن عبدالمعطي ظاهر، فهد بن هيف بن محمد القحطاني، سعود بن مبارك إبراهيم الدوسري، فهد بن عيد بن شافي السبيعي، الوكيل الرقيب/ عبدالله بن عايد بن عيد الرشيدي، الرائد/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن علي العليقي، علي بن إبراهيم بن جابر عطافي، فادي بن إبراهيم بن عباس بن نصير، المقدم/ نايف بن أحمد بن فتح الله المسعود، محمد بن شيخ علي بن عبدالغفور حسين، خالد بن عبدالله بن محمد العنزي، فيصل بن علي بن حسين بوصي، فهد بن علي بن محمد العميري، غادة بنت عبدالعزيز بن سليمان المشعل، راشد بن صالح بن راشد العقيل، منصور بن محمد بن صبيح الجهني، صالح بن حمد بن حميد الحبيشي، سلمان بن عبدالكريم بن عبدالله العبدالكريم، بدر بن غازي بن طلق الثبيتي، عبدالله بن فلاح بن عبدالله السبيعي، النقيب/ خالد بن أحمد بن جازع الشهري، خالد بن إبراهيم بن جار الله الجار الله، يزيد بن عبدالله بن محمد الزامل، خالد بن إبراهيم بن عبدالعزيز بن محمود، مهدي بن علي بن هادي عاتي، فهد بن فضي بن عواد العنزي، جار الله عوض بن عوض آل دكين، عادل بن محمد بن علي البقمي، صالح بن يحي بن عبدالله عسيري، منصور بن عبدالله بن عبدالرحمن الراشد، نايف بن محمد بن عبدالله المزيني، مصعب بن أحمد بن عثمان المزيد، النقيب المهندس/ زيد بن عبدالله بن زيد الدريس، عبدالرحمن بن محمد بن سعد العبداللطيف، فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز المهنا، الوكيل الرقيب/ بندر بن عبدالرحمن ابن إبراهيم الجميعي، هشام بن عبدالعزيز بن سعيد الحقباني، سعيد بن محمد بن سعيد الحارثي، وليد بن محمد بن علي القرني، عبدالله بن سعيد بن محمد الزهراني، محمد بن عبدالله بن محمد الأسمري، طه بن حسين بن علي أبوطالب، الرقيب أول/ سعيد بن ناصر بن محمد القحطاني، تغريد بنت عبدالمحسن بن عبدالله الزهراني، الرقيب أول/ سلمان ابن حماد ابن سعد الحسناني، عبدالإله بن عبدالرحمن بن علي الخزيم، حمد بن محمد بن عبدالله السبيعي، العريف/ أحمد بن محمد بن إبراهيم فقيهي، عوني بن علي بن سالم بدوي، وليد بن عبدالمحسن بن يحي اليحي، راكان بن حمد بن سليمان السعيد، الدكتور/ علي بن محمد بن أحمد الطيار، منصور بن عبدالله بن محمد القاسم، عبدالإله بن حسن بن سعد الحارثي، الملازم الأول/ بندر بن ناصر بن محمد الحربي، فيصل بن بكر بن خليل راضي، محمد بن عبدالله بن محمد بن عيد، ريان بن عبدالرحمن بن رباح العنزي، أحمد بن صالح بن حماد التويجري، المقدم/ بدر بن عبدالرحمن بن ناصر السحيباني، عبدالله بن عبدالرحمن بن متعب المطيري، حمد بن يوسف بن حمد الصهيل، فرحان خلف مناحي العنزي، الرائد/ رائد بن ناحي بن عثمان العتيبي، عبدالله بن صالح بن زايد المحطب، عمار بن عبدالهادي بن محمد مشاط، حمدان بن معوض بن عواض الحربي، محرز بن مصطفى بن عبدالله طيبه، الرقيب/ عبدالكريم بن سالم بن رباح العيسى، عبدالعزيز بن بغدادي بن حسين الفرشوطي، الوكيل الرقيب/ متعب بن عبدالله بن متعب الغامدي، مساعد بن محمد بن عساف العساف، مها بنت عايض بن حسن القحطاني، أضواء بنت فهد بن عبدالله الدغيم، العريف/ عبدالعزيز بن محمد بن سعد الشهراني، بندر بن حجي بن فرحان الرشيدي، المقدم الأمير/ مساعد بن نواف بن مساعد، عبدالله بن محمد بن أحمد الشمراني.