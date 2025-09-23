Icon

صلاة الغائب على سماحة المفتي تقام عصر اليوم في جميع مساجد المملكة

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
صلاة الغائب على سماحة المفتي تقام عصر اليوم في جميع مساجد المملكة
المواطن - فريق التحرير

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإقامة صلاة الغائب على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء – رحمه الله –، وذلك بعد صلاة العصر اليوم في المسجد الحرام والمسجد النبوي و جميع مساجد المملكة.

وبناءً على التوجيه الكريم، أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تعليماته لفروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة بإبلاغ أئمة المساجد والجوامع بإقامة صلاة الغائب على سماحته – رحمه الله –، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

