صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة في المسجد النبوي

أدى جموع المصلين بالمسجد النبوي اليوم، صلاة الغائب على سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ -رحمه الله-.

وتقدم المصلين، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة.