صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة في المسجد النبوي

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٥ مساءً
صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة في المسجد النبوي
المواطن - واس

أدى جموع المصلين بالمسجد النبوي اليوم، صلاة الغائب على سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ -رحمه الله-.

وتقدم المصلين، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة.

 

