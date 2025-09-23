صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة في المسجد النبوي

السعودية ترحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا وسان مارينو بالدولة الفلسطينية ولي العهد يؤدي صلاة الميت على سماحة مفتي المملكة في جامع الإمام تركي بالرياض سعود بن مشعل يؤدي صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة في جامع الملك سلمان بجدة لحظات دفن مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في مقبرة العود بالرياض بتوجيه الملك سلمان.. إقامة صلاة الغائب على مفتي المملكة في المسجد الحرام خميس بن رمثان.. ذاكرة الصحراء وبوصلة النفط جولة في قصر الحكم احتفاءً باليوم الوطني 95 إلغاء مئات الرحلات الجوية في أنحاء آسيا جراء إعصار راجاسا فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية في جازان احتفاءً بيوم الوطن عروض عسكري وفنون قتالية للأمن العام في فعالية عز الوطن
أدى جموع المصلين بالمسجد النبوي اليوم، صلاة الغائب على سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ -رحمه الله-.
وتقدم المصلين، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة.