صندوق التنمية الزراعية يعتمد 473 مليون ريال قروضًا تمويلية

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية اليوم اجتماعه الثالث للعام المالي الحالي برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي، أن المجلس اعتمد خلال الاجتماع تقديم قروض تمويلية وتسهيلات ائتمانية بأكثر من 473 مليون ريال في عددٍ من مناطق المملكة شملت قروضًا تنموية، وتمويل مشروعات في قطاعات مختلفة؛ لتعزيز الإنتاج المحلي واستدامة الأمن الغذائي شملت الدواجن اللاحم وأمهات الدواجن والبيض، وإنتاج الخضار في البيوت المحمية، وإنتاج الأسماك، وتمويل تكاليف تشغيلية لشراء التمور والصناعات التحويلية للتمور، إضافة إلى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد عدد من المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي لتعزيز المخزون الإستراتيجي، وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.

وبيَّن أن المجلس استعرض تقرير الأداء العام للصندوق من بداية العام المالي الحالي حتى نهاية شهر أغسطس المنصرم، إضافة إلى عددٍ من التقارير المتعلقة بأعمال الصندوق، وبحث تقارير اللجان المنبثقة عنه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.