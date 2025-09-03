صندوق الشهداء يطلق برنامج لدعم مستفيديه للأندية الرياضية برنامج ريف: صرف الدعم يستمر حتى هذا الموعد حساب المواطن يوضح موعد وآلية التواصل عبر الرقم الموحد وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة سدايا الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق برنامج التدريب الزراعي ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة الشرع يصدر مرسومًا باستحداث وزارة للطاقة في سوريا شركة جوجل تتجنب حكمًا قضائيًا بتقسيمها الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
أطلق صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين برنامج الاشتراك في الأندية الرياضية المتخصصة, الذي يتيح الوصول إلى أكثر من 400 نادٍ رياضي متنوع في مختلف مدن المملكة.
ويهدف البرنامج؛ إلى تعزيز جودة الحياة وتحسين الصحة واللياقة البدنية، من خلال تمكين المستفيدين من ممارسة الرياضة والأنشطة الصحية بانتظام، وتوفير بيئة محفّزة لنمط حياة نشط، إضافة إلى تشجيع أسلوب حياة متوازن يعزز الصحة الجسدية والنفسية، ويسهم في بناء مجتمع أكثر نشاطًا واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويوفر الصندوق من خلال هذه المبادرة أكثر من 55 ألف زيارة للأندية الرياضية في مختلف مدن المملكة، مع إمكانية تنويع المستفيدين بين الأندية وفق اهتماماتهم واحتياجاتهم.
يذكر أن هذه الخطوة، تأتي ضمن منظومة من البرامج والمشروعات التي تبناها الصندوق في مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، وذلك بهدف تمكين المستفيدين، ورعايتهم، وتوفير سبل العيش الكريم لهم.