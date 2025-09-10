ضبط أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين منقولة من لبنان لإحدى الدول عبر ميناء جدة

وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي وظائف شاغرة لدى شركة معادن وظائف شاغرة بـ مجموعة تداول وظائف إدارية شاغرة في كاتريون للتموين طريقة التأكد من حالة الدفعة في حساب المواطن بعد إيداع الدعم 32 يومًا على موسم الوسم.. أجمل وأروع أيام السنة السعودية معبر آمن للطيور المهاجرة في موسم الهجرة الخريفية القبض على مواطن لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في الجوف الطويرقي يحتفل بزواج نجله عبدالله شروط الاشتراك في جمعية GOSI
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية، التي تقوم بها الوزارة ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، لرصد نشاطات وعمليات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، أسفرت عن ضبط (6,875,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، منقولة من الجمهورية اللبنانية، في محاولة لتهريبها إلى إحدى الدول عبر ميناء جدة الإسلامي، ومخبأة في شحنة عبوات دهانات، وبتمرير المعلومات للجهاز النظير في الجمهورية اللبنانية تم القبض على المتورطين في تهريب الكمية وضبط (8,000,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بحوزتهم ليبلغ إجمالي ما تم ضبطه في هذه العملية (14.850.000).
وأهاب المتحدث الأمني بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.