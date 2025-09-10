ضبط أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين منقولة من لبنان لإحدى الدول عبر ميناء جدة

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية، التي تقوم بها الوزارة ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، لرصد نشاطات وعمليات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، أسفرت عن ضبط (6,875,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، منقولة من الجمهورية اللبنانية، في محاولة لتهريبها إلى إحدى الدول عبر ميناء جدة الإسلامي، ومخبأة في شحنة عبوات دهانات، وبتمرير المعلومات للجهاز النظير في الجمهورية اللبنانية تم القبض على المتورطين في تهريب الكمية وضبط (8,000,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بحوزتهم ليبلغ إجمالي ما تم ضبطه في هذه العملية (14.850.000).

وأهاب المتحدث الأمني بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.